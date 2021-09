Agendamento deverá ser feito pelo site do Detran ou pelo teleatendimento - Divulgação

Agendamento deverá ser feito pelo site do Detran ou pelo teleatendimentoDivulgação

Publicado 09/09/2021 13:00

No próximo sábado (11), o Detran/RJ irá realizar mais um mutirão de atendimentos. Em todo o Estado, serão oferecidas 6,3 mil vagas para os serviços de habilitação, identificação civil e veículos, distribuídas em 128 unidades de todo o Estado do Rio, incluindo Resende.



Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio. O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

RESENDE

Para realizar os serviços de veículos, como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda, o atendimento será das 8h às 13h.

Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, serão disponibilizados nos das 10h às 16h.

Para a emissão da carteira de identidade, o atendimento será das 10h às 16h nos postos localizados em shoppings.