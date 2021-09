Publicado 08/09/2021 11:00

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real informou que já estão abertas as inscrições para o Edital: Cultura Presente nas Redes 2. Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o edital prevê o repasse de 7,5 milhões de reais oriundos do Fundo Estadual de Cultura (FEC), para os artistas que fizerem a inscrição e forem contemplados.

Serão aceitos projetos de:

- exposição de artes visuais;

- apresentação de obras audiovisuais;

- espetáculos e/ou temporadas teatrais, circenses e/ou de dança;

- apresentações literárias ou musicais;

- intervenções artísticas;

- performances;

- apresentações multimídias;

- apresentações visuais nas diversas áreas artísticas destinados aos públicos adulto e infantil;

- entre outros.

O diretor de Cultura de Porto Real, Marcello Stocco, explica que as inscrições acontecem, através do link: http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/inscricao/ . O diretor ainda reitera que estão aptos a se inscrever as pessoas físicas para a apresentação de propostas individuais.