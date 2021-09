Prefeitura de Porto Real - Divulgação

Publicado 06/09/2021 10:00

A prefeitura de Porto Real decretou ponto facultativo nesta segunda-feira, dia 6 de setembro, por conta do feriado do dia da Independência do Brasil, comemorado na terça-feira (7). O Hospital Municipal São Francisco de Assis continua funcionando 24 horas, assim como a Farmácia Municipal e as unidades de saúde dos bairros Jardim das Acácias, Fátima e Bulhões que devem funcionar das 8h às 12h.

A Secretaria de Educação informou que o recesso do feriado não se estenderá às unidades escolares da Rede Municipal por conta do cumprimento do calendário escolar de 2021. Portanto, as aulas presenciais ocorrerão normalmente.