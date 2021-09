Após a conclusão, estarão aptos para o atendimento em adultos, crianças e bebês - Divulgação

Publicado 03/09/2021 16:00

Os profissionais de fisioterapia do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis (HGMSFA), participam durante esta semana de uma capacitação continuada voltada para o atendimento em BLS (Suporte Básico de Vida). O curso está sendo ministrado pelo instrutor do Curso de BLS pela American Heart Association (ASHI), do Centro de Treinamento em Emergência do Sul Fluminense (CTESF), Wesley Pinto da Silva.

Wesley explicou que a ideia principal do curso é que os profissionais estejam aptos para ações de primeiros socorros e para situações de pronto atendimento em paradas cardiorrespiratórias. “Este é um curso internacional, onde os fisioterapeutas passarão por provas práticas e teóricas para o recebimento do certificado. Após a conclusão, estarão aptos para o atendimento em adultos, crianças e bebês, tendo o conhecimento sobre técnicas como a manobra de descompressão abdominal, capotagem e atendimento primário a parada cardiorespiratoria”, finalizou o instrutor.

A direção do Hospital reitera que o processo visa auxiliar no atendimento na área de fisioterapia da unidade, que neste ano passa a atender todos os dias da semana em 24 horas, tendo 7 profissionais em escala de plantão. O diretor administrativo do Hospital, Fábio Silva, e a coordenadora de fisioterapia do HGMSFA, Paula Peixoto, também estiveram presentes na capacitação.