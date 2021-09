Não haverá vacinação contra a covid-19 no feriado de 7 de setembro no município do Rio - Divulgação/PMQ

Publicado 02/09/2021 15:00

Nesta sexta-feira (3), a Secretaria Municipal de Saúde de Quatis, promove um drive-thru de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, seguindo os critérios do Plano Nacional de Imunização. A imunização acontece na Praça da Matriz, das 9h30 às 14h30.

Além de se enquadrar nas faixas etárias e comorbidades correspondentes, o adolescente deve estar acompanhado do responsável, além de apresentar comprovante de residência, cartão do SUS, RG e CPF. Também é necessário apresentar um comprovante da comorbidade.

Haverá também aplicação da segunda dose da Coronavac agendadas para o dia. Para a imunização, deverá ser apresentado o comprovante que recebeu quando foi vacinado com a primeira dose.

Caso o morador pertença aos grupos já iniciados e ainda não tenha sido vacinado, também pode comparecer ao drive-thru. Para mais informações entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo número (24) 3353-2624, ou com a agente de saúde do seu bairro, ou vá até a Casa da Criança.