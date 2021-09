Cidade de Porto Real (RJ) - Josiel Lucas

Publicado 02/09/2021 11:00

Durante os 31 dias do mês de agosto, a cidade de Porto Real confirmou 85 novos casos de coronavírus, um aumento de 21% em relação ao mês anterior quando foram confirmados 70 testes positivos. O número de mortes apresentou uma leve queda para três. Em julho, foram 4 mortes.

Um dos fatores que levou a essa diminuição nos óbitos é o avanço da vacinação. Em agosto, o município vacinou com a primeira dose todas as pessoas com 18 anos ou mais.

De acordo com o boletim divulgado na quarta-feira (1º), a cidade já confirmou, no total, 2279 casos, com 2157 recuperados e 62 óbitos. Entre os 60 casos ativos, duas pessoas estão internadas.



Já entre os 57 testes em análise, há duas internações e uma morte sendo investigada pela Secretaria Municipal de Saúde.