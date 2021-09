CREAS realizou a panfletagem na sede da Prefeitura Municipal, no Fórum e no Ministério Público. - Divulgação

Publicado 01/09/2021 13:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realizou na terça-feira (31), a ação de encerramento da campanha Agosto Lilás. Na data de encerramento, o CREAS realizou a panfletagem na sede da Prefeitura Municipal, no Fórum e no Ministério Público.

Para a Campanha, a Secretaria preparou diversas atividades voltadas para o combate à violência doméstica e familiar, bem como, a conscientização sobre o sistema de segurança pública direcionado para o atendimento e acolhimento das vítimas. “Vale ressaltar que durante todo o mês, o objetivo também é divulgar a Lei Maria da Penha, que em 2021 completou 15 anos em vigor. A iniciativa é criar núcleos familiares estáveis, sendo um ambiente seguro para mulheres, crianças, todos presentes em seu meio”, explica Valéria Sá, secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação.

A Campanha foi iniciada nas pré-conferências de Assistência Social, dos dias 5 e 11 de agosto, quando a equipe do CREAS esteve nos bairros Freitas Soares e Novo Horizonte, realizando a abordagem de pessoas para a entrega de material informativo. "Na segunda quinzena do mês estivemos presentes no evento do ‘CRAS mais perto de você’ no bairro Parque Mariana e na Conferência de Assistência Social. Nossos esforços foram empenhados para que a campanha chegasse a todos os bairros de Porto Real, uma vez que a divulgação é a nossa maior ferramenta no combate à violência familiar”, finaliza Raquel Puello, psicóloga do CREAS.