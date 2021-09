Covid-19 - Reprodução

Publicado 01/09/2021 11:00

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Porto Real, a cidade já confirmou 2276 casos de coronavírus, com 2148 curados e 62 mortes. Entre os 66 casos ativos, dois moradores estão hospitalizados com a doença.

O município ainda investiga 59 casos suspeitos, dentre eles, duas internações e um óbito.

Já foram aplicadas 20.167 doses das vacinas contra Covid-19 (13.964 da 1ª dose e 6.203 doses para a imunização completa). As informações foram divulgadas na terça-feira (31).