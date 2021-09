Feira foi realizada no bairro Freitas Soares - Fabiano Sabino

Publicado 31/08/2021 15:00

Organizada pela Vigilância Sanitária de Porto Real, em parceria com o Centro de Integração Recolhimento Assistência e Controle (CIRAC), contando com apoio do grupo de Defesa e Proteção dos Animais, Segunda Chance Animal, a I Feira de Adoção, realizada no sábado (28), na quadra do bairro Freitas Soares, registrou um saldo positivo, sendo adotados 6 cães e 3 gatos.

De acordo com a Cássia Pitasse da Cunha, coordenadora da Vigilância Sanitária, apesar do número pequeno, se tratando do primeiro evento do tipo nesse ano o resultado foi bem positivo. "Para a equipe da Vigilância, os moradores vão aos poucos tendo a consciência da importância da adoção, cuidados com os animais e a realização das feiras. Com isso, os números de adoções tendem a ir crescendo gradativamente”, salientou.

Segundo a equipe da Vigilância, a parceria com o CIRAC e o apoio da administração pública foram essenciais para a realização da Feira. A ideia é realizar a Feira de Adoção uma vez a cada mês, sendo em bairros alternados.