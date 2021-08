Bairro Jardim das Acácias - Divulgação

30/08/2021

A cidade de Porto Real ultrapassou a marca de 20.254 habitantes, segundo estimativa divulgada na última sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número corresponde a um aumento de 1,4% em relação ao ano passado.

Em 2020, a população de Porto Real estava estimada em 19.974 pessoas. Com esta nova estimativa, mais 280 moradores foram adicionados ao município de 50,892 km².

Com base no último Censo do IBGE realizado em 2010, quando foram contabilizados 16.592 moradores, o aumento é de 22%. Em 11 anos, mais 3.662 pessoas passaram a morar na cidade de Porto Real.

O Censo Demográfico é realizado a cada dois anos e deveria ter sido aplicado em 2020, mas por conta da pandemia foi adiado para esse ano. Porém, o orçamento apresentado pela gestão federal para este ano não previa recursos suficientes para o levantamento.

Em contrapartida, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o Censo seja aplicado em 2022, colocando como uma das prioridades. É com esses dados que são definidas, por exemplo, a distribuição de recursos para municípios e a criação de políticas públicas voltadas para o tamanho de cada população.