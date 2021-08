Curso de capacitação realizado na sede do CAPS, no bairro Jardim Real - Divulgação

Curso de capacitação realizado na sede do CAPS, no bairro Jardim RealDivulgação

Publicado 29/08/2021 09:00

Os profissionais da Residência Terapêutica (RT), do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) participaram na quinta-feira (26), de um curso de capacitação realizado na sede do CAPS, no bairro Jardim Real. No evento, que foi proporcionada pela Secretaria Municipal de Saúde, os profissionais participaram de uma palestra sobre cuidados em saúde mental, ministrada pela assistente social e coordenadora da R.T., Alana de Paula Machado.

Este é o segundo encontro realizado com o grupo, que já participou de uma capacitação voltada para a Reforma Psiquiátrica. Segundo a equipe, a capacitação é importante, não apenas para aprimoramento profissional, mas para promover a interação entre os profissionais do CAPS e da RT, para que juntos construam estratégias cada vez mais eficazes de cuidado em saúde mental.