Feira será na quadra do bairro Freitas SoaresDivulgação

Publicado 27/08/2021 11:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real, através do setor de Vigilância Sanitária, realiza no próximo sábado (28) a 1ª Feira de Adoção Animal. O evento acontece na quadra poliesportiva do bairro Freitas Soares das 9h às 12h.

No local, a população encontrará filhotes de cães e gatos, com a idade de 3 a 6 meses. Para participar é simples, basta ter em mãos: RG, CPF e comprovante de residência.