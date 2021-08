Objetivo é divulgar os projetos oferecidos pela SMEL - Divulgação

Publicado 27/08/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), de Porto Real realiza nesta sexta-feira (27), o projeto Tenda Itinerante do Esporte. A atividade será realizada entre 7h e 10h nas proximidades do Horto Municipal, no bairro Jardim Real.

O objetivo é divulgar os projetos oferecidos pela SMEL, distribuindo folhas para cadastros. Os professores de Educação Física coletam dados para preenchimento de formulários e oferecem dicas de atividades físicas durante a pandemia.

Os interessados podem fazer a inscrição para uma das modalidades oferecidas pela SMEL: caminhada orientada, tênis, futebol society, basquete, futsal, vôlei, ginástica e academia da saúde.