Vacina será distribuída em vários bairros - Divulgação/PMPR/Arquivo

Vacina será distribuída em vários bairros Divulgação/PMPR/Arquivo

Publicado 25/08/2021 15:00

A Vigilância Sanitária de Porto Real divulgou a Campanha de Vacinação Antirrábica. Esse ano, será realizada de uma forma diferenciada por conta da pandemia a partir do dia 27 de agosto no bairros. Confira abaixo a programação completa:



A partir do dia 27 de agosto

- Rua André Luiz (Curva do Minhocão), Bulhões e Parque Mariana (zonas rurais), atendimento domiciliar nos sítios e chácaras existentes na área.



DIA D - 25 de setembro

- Centro: Praça da Igreja Nossa Senhora das Dores

- Ettore: Pátio próximo à Delegacia Legal (8h às 10h30)

- Village: Quadra (11h às 13h30)

- Fátima: Praça do Ginásio

- Freitas Soares: Pátio do CIEP 487

- Jardim das Acácias: Quadra da Escola Municipal Cruz e Souza

- Jardim Real: Quadra da Escola Municipal Maria Hortência Nogueira

- Novo Horizonte: Academia da Saúde

- São José: Quadra da Escola Municipal José Ferreira



OUTRAS DATAS

30/08 - Vila Real (vacinação itinerante das 8h30 às 11h30)



08/09 - Vila Rosa (vacinação itinerante das 8h30 às 11h30)



16/10 - Bulhões (zona urbana): Das 8h às 12h na quadra da Vila Marina. Das 13h às 17h na quadra da Igreja Santo Antônio.



23/10 - Parque Mariana (zona urbana)

Devem ser vacinados cães e gatos a partir de três meses de idade. As fêmeas em processo de gestação e os animais com patologias e que estejam em tratamento veterinário, não podem ser vacinados neste momento.

Publicidade

Os tutores devem usar máscaras nos pontos de vacinação, evitando aglomeração, ou seja, mantendo o distanciamento mínimo em filas de 1 metro entre as pessoas.