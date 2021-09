Quatis - Divulgação/PMQ

QuatisDivulgação/PMQ

04/09/2021

A Prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou o projeto de castração no município. O objetivo é diminuir a população canina e felina, evitando abandonos nas ruas. O projeto também visa proporcionar o bem estar ao animal que será castrado, uma vez que a ação oferece muitos benefícios aos animais.

Para participar, basta o morador se dirigir ao Departamento da Vigilância Sanitária, situada na Rua Olavo de Castro Lobo, nº 40, no bairro Bondarovsky, com RG, CPF e comprovante de residência, para realizar o cadastro do animal. Para mais informações entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo (24) 3353-2624.