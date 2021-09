Montagem dos brinquedos está em fase final - Regiane Real

Montagem dos brinquedos está em fase finalRegiane Real

Publicado 03/09/2021 14:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através do Departamento de Cultura do município, trabalham de forma acelerada para a reabertura do Horto Municipal. Um dos motivos mais importantes e aguardados pelos moradores é a instalação de novos brinquedos destinados às crianças cadeirantes.

A Secretaria de Esporte e Lazer é a responsável pelo projeto que visa dar acessibilidade e inclusão social às crianças e adolescentes cadeirantes ou com mobilidade reduzida. "A montagem dos brinquedos já começou. Recebemos do Governo Federal balanços adaptados para cadeirantes, balanços duplos e escada horizontal para cadeirantes", comentou Valter Antônio de Oliveira, Secretário de Esporte e Lazer.

Alexandre Serfiotis comentou sobre essa inclusão. “O balanço é um dos brinquedos que mais encontramos em parques ou áreas de lazer. Ter esses balanços adaptados facilita a interação de todas as crianças, indo direto ao ponto que nos interessa que é a inclusão social”, disse o prefeito.

O coordenador de Cultura do Município aguarda a conclusão das obras de adaptação e que, em breve, liberará o funcionamento do Horto Municipal. "Eu estou ansioso para ver todo nosso trabalho em funcionamento, o Horto é um patrimônio da cidade e os moradores merecem frequentá-lo com frequência", finalizou Marcelo Stocco.