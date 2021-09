Vereador Ronário com os profissionais de Educação Física homenageados - CMPR

Vereador Ronário com os profissionais de Educação Física homenageados CMPR

Publicado 03/09/2021 12:00

A Câmara Municipal de Porto Real realizou na manhã de quarta-feira (1), durante a 46ª sessão ordinária, uma homenagem a todos os educadores físicos do município, em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, celebrado anualmente no dia 1º de setembro. A Moção de Louvor e Congratulação nº 011/21, oferecida pelo vereador Ronário de Souza (PSDB), contou com a aprovação e coautoria dos demais parlamentares da Casa.



Representando todos os educadores físicos da cidade, seis personalidades de destaque estiveram presentes no Plenário, a convite do autor da propositura, para a entrega da honraria. Foram eles: Douglas de Oliveira Rodrigues, Aline Marcília C. Silva, Douglas Luiz de Carvalho, Aline Abreu de Almeida, Adessayne Fernanda de S. Chagas e Fernanda da Silva.



De acordo com o autor, a homenagem tem como finalidade destacar o brilhante trabalho realizado por esses profissionais na busca por uma melhor qualidade de vida, prevenção de doenças e manutenção da saúde física e mental da sociedade. “A importância da educação física vai muito além da estética, engloba a saúde pública e é, sem dúvidas, uma forte ferramenta de transformação social”, destacou o vereador.



Ao fazer uso da palavra, o vereador Ronário, que também é professor e educador físico, ainda reforçou a importância desses profissionais na sociedade. “Hoje é um dia muito especial e é uma satisfação poder proporcionar este momento aos colegas dessa profissão que tanto me orgulho. O educador físico é peça-chave na sociedade, contribui muito com o desenvolvimento da qualidade da vida humana e precisa ser valorizado sempre que possível”, enfatizou.



Projetos de Lei

Na quarta-feira, outras duas proposituras, também de autoria do vereador Ronário de Souza e que dão protagonismo à categoria foram incluídas na pauta da sessão. O plenário aprovou, em primeira votação, o projeto de Lei nº 031/21, que dispõe sobre a criação do Centro Esportivo e Cultura Beira Rio. Houve também a apresentação do projeto de Lei nº 047/21, que institui a obrigatoriedade no preenchimento do questionário de prontidão para a prática de atividades físicas nas escolas municipais. As matérias legislativas seguirão os trâmites regimentais e em breve voltarão para nova deliberação em plenário.