Vacinação contra a Covid-19 - Divulgação

Vacinação contra a Covid-19Divulgação

Publicado 02/09/2021 09:00





O número corresponde a 70% da população total. Para chegar nesse número com a primeira dose, foram precisos 223 dias. Já estão completamente imunizados, 6.232 pessoas, o que significa 30,8%.



A Secretaria Municipal de Saúde começou na quarta-feira, dia 1º de setembro, a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências, grávidas ou puérperas, meninas que tenham dado à luz há pouco tempo.



O prefeito Alexandre Serfiotis comemorou o resultado. “É muito importante a vacinação de nossos munícipes, estamos atingindo cada vez mais pessoas e vamos seguir avançando. Quero agradecer de coração aos incansáveis profissionais da saúde, que estão nessa linha de frente todos os dias", expressou. Quem ainda não tomou a primeira dose e tem mais de 18 anos deve procurar a Unidade de Saúde da Família de referência, tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação. Desde o histórico dia 20 de janeiro de 2021, quando a enfermeira Márcia Loureiro Sebold, de 58 anos, foi a primeira vacinada contra o coronavírus em Porto Real, a cidade já aplicou a primeira dose em 14.064 moradores, entre idosos, pessoas com comorbidades, professores e adultos acima de 18 anos. As informações são do boletim divulgado na quarta-feira (1º).. Para chegar nesse número com a primeira dose, foram precisos 223 dias. Já estão completamente imunizados, 6.232 pessoas, o que significa 30,8%.A Secretaria Municipal de Saúde começou na quarta-feira, dia 1º de setembro, a, deficiências, grávidas ou puérperas, meninas que tenham dado à luz há pouco tempo.O prefeito Alexandre Serfiotis comemorou o resultado. “É muito importante a vacinação de nossos munícipes, estamos atingindo cada vez mais pessoas e vamos seguir avançando. Quero agradecer de coração aos incansáveis profissionais da saúde, que estão nessa linha de frente todos os dias", expressou.deve procurar a Unidade de Saúde da Família de referência, tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação.

O Ministério da Saúde faz um alerta: É importante tomar a segunda dose da vacina contra Covid-19, quando existe a previsão. A pessoa que não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) do que aquela que recebeu as duas doses. Ou seja, além de se expor ao risco de ser contaminado e adoecer, esse indivíduo não ajuda a controlar a circulação do vírus. Além disso, a vacinação incompleta pode criar um ambiente propício para o surgimento de versões ainda mais resistentes do coronavírus como as variantes.