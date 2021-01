Por O Dia

Publicado 20/01/2021 09:07 | Atualizado 20/01/2021 11:18

"Graças a Deus!" - Essas foram as palavras da enfermeira Márcia Loureiro Sebold, de 58 anos, após ser a primeira vacinada contra a Covid-19 em Porto Real. O inicío da campanha foi às 8h07 desta quarta-feira (20), no Hospital Municipal São Francisco de Assis. Além dela, outros profissionais da saúde serão imunizados durante o dia.



Servidora do município há 20 anos, Márcia coordena e supervisiona a enfermagem no Hospital Municipal atuando na comissão de controle de infecção. Ela descreveu a emoção de ser a primeira imunizada contra o coronavírus na cidade. "Como profissional de saúde é uma emoção muito grande diante de tantas perdas. Estou nesta luta há 20 anos. Durante meus 58 anos não havia vivido uma pandemia. Foi muito duro lidar com essa doença, para nós as perdas das famílias foram muito sentidas e por isso a vacina é tão importante", disse emocionada.

As primeiras doses da Coronavac chegaram no município no inicío da noite de terça-feira (19). A previsão é imunizarque atuam na linha de frente no combate a Covid-19 com intervalo de 14 a 28 dias para a segunda dose.Com a chegada de novas doses, o município seguirá o restante do Plano Nacional de Imunização . O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, enfatizou a importância da vacinação. "Enquanto deputado federal pude acompanhar os estudos das vacinas, tanto da Astrazeneca na Fiocruz, no Rio de Janeiro, quanto a Coronavac, produzida no Instituto Butantan, em São Paulo. Essas vacinas mostraram que. Sabemos que o número de doses ainda é pequeno, mas esperamos que em breve tenhamos mais vacinas. Só com, poderemos voltar à normalidade. É uma honra e satisfação muito grande participar desse momento histórico em nossa cidade", destacou.Além do prefeito, a cerimônia contou a presença do vice-prefeito, Rafael de Carvalho Lima; do secretário de Saúde, Renato Ibrahim; do presidente da Câmara Municipal, Carlinho Tchaia, e dos vereadores: Fernando Beleza, Renan Márcio, Juan Pablo, Fábio Maia, Ronário e Diego Graciani.