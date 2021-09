Provas foram realizadas nas dependências do Horto Municipal - Divulgação

Provas foram realizadas nas dependências do Horto Municipal Divulgação

Publicado 02/09/2021 07:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda SMDETR, com a coordenação do SINE, realizou na quarta-feira (1º), mais um processo seletivo para ocupação de vagas captadas no tecnopolo no setor automotivo. As provas foram realizadas nas dependências do Horto Municipal.

Segundo a diretora do SINE, Taís Rodrigues, 60 candidatos foram chamados para passar pelo processo seletivo e foram divididos em duas turmas de 30 pessoas, com a obrigatoriedade do uso de máscara e de álcool gel, além distanciamento entre as mesas, seguindo os protocolos de segurança. "Os aprovados no último processo seletivo estão realizando todos os procedimentos para que possam começar a trabalhar a partir do dia 8 de agosto", completou.



A Secretária de Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves, comentou que é notável o aquecimento do mercado de trabalho com uma ampliação de oferta de vagas, o que, segundo ela, significa o reflexo do bom andamento da vacinação e a redução dos riscos de contágio do coronavírus. “A Secretaria vem buscando parcerias com as empresas dos mais diversos seguimentos visando sempre aumentar a oferta de vagas para nossos trabalhadores”, frisou Viviane.