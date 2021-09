Vacina Pfizer - Foto: César Ferreira.

Publicado 01/09/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inicia nesta quarta-feira, 1º de setembro, a campanha de imunização contra a Covid-19, nos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Na campanha serão aplicadas doses do laboratório Pfizer, único imunizante autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação em adolescentes.

Também serão atendidas as pessoas com deficiências permanentes, gestantes e puérperas nesta faixa etária. Para o recebimento da vacina, os pacientes devem se dirigir à Unidade de Saúde da Família de referência, tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação. Também é necessário apresentar o laudo para comprovação das comorbidades.

Confira locais e horários da vacinação:

- 8h30 às 11h: USFs dos bairros São José, Bulhões, Centro, Novo Horizonte e Jardim Real;

- 13h às 15h30: USFs dos bairros Freitas Soares e Jardim das Acácias.