Foram realizadas cirurgias de histeroscopia e traquelectomia.Regiane Real

Publicado 31/08/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis (HGMSFA), deu início durante esta segunda-feira (30), um mutirão de cirurgias eletivas. No total, a unidade atendeu 21 pacientes com os procedimentos cirúrgicos de histeroscopia e traquelectomia.

Segundo a direção do HGMSFA, o mutirão de cirurgias será sempre realizado ao final de cada mês. “O mutirão visa atender uma demanda reprimida, que foi herdada dos anos anteriores. Isso acabou gerando uma fila de espera, agravada com o início da pandemia da Covid-19. Nosso objetivo é que possamos zerar essa fila, apresentando aos nossos pacientes, um tratamento direcionado e atendendo os padrões de qualidade”, explica o prefeito Alexandre Serfiotis.

Já o cirurgião geral e diretor de Cirurgias do HGMSFA, Cyrano Santos, explicou que, de fevereiro a agosto deste ano, cerca de 60 pacientes já foram atendidos. “Nós tivemos o com advento da pandemia da Covid, o redirecionamento dos leitos para o atendimento dos pacientes. Agora com um controle maior sobre os casos, o Hospital está reiniciando atendimento das cirurgias, que acontecem todos os dias da semana de forma programada e de emergência”, finaliza Cyrano.