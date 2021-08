Serviços foram concentrados na Avenida A, onde há um grande fluxo de veículos - Divulgação

Publicado 30/08/2021 13:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), vem realizando a operação tapa-buracos e recapeamento asfáltico no bairro Freitas Soares. Nas últimas semanas, os serviços foram concentrados na Avenida A, onde há um grande fluxo de veículos, e em seguida nas demais vias do bairro.

Segundo a Secretaria, o objetivo dos serviços é oferecer maior segurança aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que transitam diariamente pelo bairro. “A melhoria das vias públicas contribui para a mobilidade no trânsito, mas também à economia, o lazer e o turismo no município. Com as ruas em dia atraímos as empresas, fortalecemos o comércio, e transmitimos segurança aos nossos visitantes”, expressou o prefeito, Alexandre Serfiotis.

A SMOSP explica que após a conclusão dos serviços, as equipes serão destinadas para um novo bairro. “Com o tempo há necessidade de tapar buracos causados por erosão asfáltica, que ocorrem em alguns pontos e podem causar acidentes de leves a graves proporções. Por isso, além de fazer o tapa-buracos, também realizamos o recapeamento preventivo. Através dessa ação, é feita a revitalização em locais onde há afundamentos, desgastes ou rachaduras, evitando o aparecimento das erosões no asfalto”, explica o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva.