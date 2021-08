Encontro foi realizado em Barra Mansa - Divulgação

Encontro foi realizado em Barra MansaDivulgação

Publicado 27/08/2021 15:00

Representando a Secretaria Municipal de Ordem Pública, componentes da Guarda Municipal de Porto Real participaram nesta semana, em Barra Mansa, da 1ª Reunião com o Batalhão de Ações com Cães - BAC. Além da cidade-sede, o encontro contou também com comandantes das Guardas Civis de Quatis, Itatiaia e Volta Redonda, com o objetivo de firmar parcerias de conhecimento e capacitação na formação de operadores de cães da polícia.

De acordo com a comandante da Guarda Municipal de Porto Real, Suelaine Caetano, é muito importante atuar em parcerias que possam se reverter em aprendizado. "A GCM de Porto Real está sempre de portas abertas para participar de encontros que apresentem novas experiências e conhecimentos para ajudar a melhorar a segurança pública na nossa cidade”, declarou.