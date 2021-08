O saldo de empregados no município foi positivo pelo sétimo mês consecutivo - Reprodução/Internet

Publicado 27/08/2021 11:30 | Atualizado 27/08/2021 11:36

O município de Porto Real gerou de janeiro a julho desse ano a marca de 421 empregos de carteira assinada. Os dados foram divulgados essa semana pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Previdência, e decorreu de 1373 admissões e de 952 desligamentos.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Município, pelo sétimo mês consecutivo o saldo de empregados no município foi positivo. Em julho, foram geradas mais oito vagas. Com esses números, a cidade aumentou a empregabilidade em relação ao ano passado, considerando o mesmo período. Em 2020, de janeiro a julho, o saldo foi negativo. Foram 998 postos de trabalho fechados devido à pandemia de coronavírus.

A secretária municipal, Viviane Gonçalves, ressaltou a importância do Sine e o trabalho realizado por todos. “O Sine é uma grande ferramenta que nos ajuda com a divulgação das oportunidades de empregos, dando credibilidade e celeridade às vagas ofertadas. Nossa equipe segue trabalhando para oferecer as melhores chances aos nossos munícipes", destacou.

Além das oportunidades criadas pelo Sine, a Prefeitura de Porto Real, em sinergia com as empresas da região, prestou diversos processos seletivos visando à geração de emprego direto para os moradores do município. Essa política de união, adotada pelo governo municipal, entre o poder público e a iniciativa privada, alavancou ainda mais os números de empregos formais gerados na cidade.