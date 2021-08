Benefício atende trabalhadores, estudantes e estagiários - Divulgação

Publicado 25/08/2021 11:00 | Atualizado 25/08/2021 11:17

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), atende 289 moradores com o programa de Auxílio Vale-Transporte, benefício mensal que visa subsidiar a locomoção de colaboradores e estudantes (Curso Técnico ou Profissionalizante) para as cidades vizinhas.

Segundo a Secretaria, o benefício de Auxílio Transporte está previsto na Lei nº 226 de 01 de Agosto de 2005, e atualmente, atende: 250 trabalhadores; 27 pessoas em Curso Técnico Profissionalizante e 12 estagiários.

Para requerer o auxílio, os interessados devem comparecer à sede da Secretaria, situada à Rua Estevam Domingos Pederassi, nº 164 - Centro, e solicitar a lista de documentos necessários para abertura de processo. Feito isso, o munícipe deverá retornar à sede, munido da documentação e da declaração de trabalho/curso original, para dar seguimento à avaliação de protocolo.

A SMDETR ainda explica que o benefício tem o objetivo de acatar as leis Municipais de incentivo à empregabilidade. “Através do benefício, tornamos nossos munícipes mais fortes dentro do mercado de trabalho, além de auxiliar na capacitação pessoal, uma vez que ela não precisará arcar com a questão do deslocamento”, analisou o prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis.

Já Viviane Gonçalves, secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, explica que os moradores devem sempre manter os dados atualizados junto a Secretaria, evitando assim a perda do benefício. “Por se tratar de um benefício, é muito importante que o munícipe também esteja enquadrado dentro dos parâmetros das Leis Regulamentadoras e das condições socioeconômicas. Isso além de torná-lo mais justo, garante que ele seja destinado para aqueles que realmente necessitam”, finalizou Viviane.