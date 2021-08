Vacinação contra a Covid-19 - Divulgação

Publicado 25/08/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza nesta quarta-feira (25) a campanha de imunização com a 1ª Dose contra a Covid-19 para o grupo de pessoas com idade de 21 anos ou mais.

Para receber a imunização os pacientes devem se dirigir à Unidade de Saúde da Família, USF, onde são cadastrados, levando documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação. Quem não for cadastrado deve se dirigir a USF mais próxima de sua residência.

Confira os locais e horários da vacinação:

- 8h30 às 11h: USFs dos bairros São José, Bulhões, Centro, Novo Horizonte e Jardim Real;

- 13h às 15h30: USFs dos bairros Freitas Soares e Jardim das Acácias.