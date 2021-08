Câmara possui um dispositivo que avisa caso a temperatura do seu interior apresenta alguma irregularidade - Divulgação

Câmara possui um dispositivo que avisa caso a temperatura do seu interior apresenta alguma irregularidadeDivulgação

Publicado 24/08/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS) foi contemplada neste mês com mais uma doação da ONG Unidos Pela Vacina em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O município recebeu uma câmara fria para o armazenamento e conservação de vacinas de 120 litros.

De acordo com a SMS, essa é uma grande doação que visa auxiliar no recebimento das vacinas contra a Covid-19 e de outros imunizantes destinados através do Programa Nacional de Vacinação (PNI). “Uma das vantagens dessa câmara é que ela possui um dispositivo que nos avisa caso a temperatura do seu interior apresente alguma irregularidade. Isso irá nos ajudar a prevenir a perda de vacinas e garantir a qualidade dos imunizantes.” explicou a subsecretária de saúde, Verônica Machado.