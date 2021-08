Objetivo é que essas medidas possam criar um ambiente seguro aos alunos e profissionais - Divulgação

Publicado 23/08/2021 07:00

A capacitação aos condutores e monitores do transporte público escolar de Porto Real, é uma das ações que a Secretaria de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), vem desenvolvendo para o retorno às aulas presenciais no município. Sob a orientação da subsecretária de Educação, Giovana Oliveira da Silva, os profissionais receberam na sexta-feira (20), no Horto Municipal, a orientação sobre o Protocolo Sanitário e novas regras deverão ser cumpridas para o uso do transporte escolar.