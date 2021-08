Atualmente, são 208 inscritos nas oficinas - Divulgação

Publicado 20/08/2021 13:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), retomou essa semana as atividades dos programas sociais. São 208 inscritos nas oficinas de Artes Cênicas, Artesanato, Banda Musical, Corte e Costura, Desenho, Violão, Violino, Teatro, Zumba e Danças Urbanas.

Segundo a Secretária de Assistência Social, Valéria Sá, as inscrições para ingressar nas oficinas ainda estão abertas. Basta ir à sede da Secretaria entre 8 e 17 horas, de segunda a sexta, na Rua Fernando Bernardelli, 490, Centro, levando RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. "Em caso de menores é preciso a certidão de nascimento; comprovante de matrícula escolar e de residência e cópia dos documentos dos pais", completou.

Para a retomada das atividades estão sendo seguidos todos os protocolos de segurança, com divisão do número de participantes por aula, respeito ao distanciamento, uso de álcool e de máscara. “Temos uma variedade enorme de oficinas, escolha aquela que mais lhe agrada, a que você mais se identifica, e venha participar com a gente”, convidou Valéria Sá.