Sede da SMDR, na Rua Professora Júlia Graciani Marassi, s/nº, no Centro - Divulgação

Publicado 19/08/2021 15:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), dentro do Projeto Horta Municipal, distribuiu nesta semana, 1800 mudas de hortaliças na sede da SMDR, na Rua Professora Júlia Graciani Marassi, s/nº, no Centro.

Para solicitar pela primeira vez a retirada das mudas, o morador deve fazer um cadastro e ter em mãos as cópias do: CPF, RG e comprovante de residência. As mudas doadas incluem 18 espécies de hortaliças: almeirão, alface (crespo, lisa e roxo), beterraba, brócolis, bertalha, cebolinha, chicória, espinafre, jiló, mostarda, repolho, rúcula, pimenta, salsinha e tomate (dos tipos santa clara e cereja).

Este é um incentivo às famílias a cultivar horta caseira, resultando em economia nas despesas domésticas e a colheita de produtos mais saudáveis. A distribuição acontece na sede da Secretaria todas as segundas e terças das 7h30 às 11:00 e de 13h às 15h30.