Nesta quinta-feira (19/08) é comemorado o Dia Internacional do ciclista - Reprodução internet

Nesta quinta-feira (19/08) é comemorado o Dia Internacional do ciclistaReprodução internet

Publicado 19/08/2021 07:00

Hoje é comemorado o Dia Internacional do ciclista. Dentro do seu Programa de Redução de Acidentes, a CCR NovaDutra realiza nesta quinta (19) das 7h às 9h e das 16h às 18h ação de sensibilização sobre os riscos de pedalar em rodovias. O hábito de pedalar tem conquistado a cada dia mais adeptos que utilizam a bicicleta como meio de transporte para locomoção diária, prática esportiva ou até mesmo lazer. A prática exige atenção e cuidados, principalmente quando realizado na rodovia.

orientar sobre a atenção que precisa ser dada, principalmente ao passar pelos acessos aos postos de serviços e entradas e saídas de municípios, quando aumenta o risco de um atropelamento. Importante também estar com luzes para que seja visto de dia e de noite” explica Virgílio Leocádio, Gerente de Atendimento da concessionária. As abordagens das equipes da CCR NovaDutra terão caráter educativo, alertando sobre os cuidados para pedalar com segurança respeitando as regras de trânsito. “ Sempre flagramos ciclistas que utilizam os acostamentos da rodovia para se deslocar para o trabalho ou como forma de lazer. Os ciclistas estão dentro do Código de Trânsito Brasileiro e devem, para sua segurança, respeitar as regras. Nossa intenção é, principalmente ao passar pelos acessos aos postos de serviços e entradas e saídas de municípios, quando aumenta o risco de um atropelamento. Importante também estar com luzes para que seja visto de dia e de noite” explica Virgílio Leocádio, Gerente de Atendimento da concessionária.

Publicidade

Além de folhetos com dicas de segurança as bicicletas serão adesivadas com fitas refletivas.

A ação ocorre nos seguintes trechos do Sul Fluminense:

Resende – Km 302;

Itatiaia – Km 319.

Publicidade

Dicas de segurança para o ciclista:

- Vestir roupas claras;

- Trafegar sempre pelo bordo externo do acostamento;

- Não utilizar fones de ouvido. Escutar o trânsito é fundamental;

- Jamais pegar rabeira ou vácuo;

- Pedalar sempre em fila indiana, nunca em pares;

- Redobrar atenção na entrada e saída de rodovias

- Seguir no sentido do tráfego, o que é obrigatório.