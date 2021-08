Ciclista foi atropelado duas vezes - Reprodução

Ciclista foi atropelado duas vezes Reprodução

Publicado 10/08/2021 17:56

Cuiabá - Um ciclista foi atropelado duas vezes em menos de dois minutos em um cruzamento na cidade de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. A sequência de acidentes ocorreu nessa segunda-feira (9) por volta das 18h30. A vítima, de 44 anos, foi levada ao Hospital Santa Casa Vale do Guaporé.



A Polícia Civil informou que o primeiro motorista, que dirigia uma caminhonete, contou que passava pela Avenida Marechal Rondon, sentido bairro/Centro, e, ao cruzar a Rua Luiz Carlos Soares, o ciclista atingiu a lateral de seu carro.

Publicidade

Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver algumas pessoas que estavam no bar ao lado correndo até a vítima para ajudá-la. No entanto, enquanto José Luiz Machado Moraes era socorrido, outro veículo passou pela via e o atropelou pela segunda vez.

As testemunhas disseram ter avisado o segundo motorista da presença do ciclista com antecedência, para que ele pudesse diminuir a velocidade, o que não ocorreu. As pessoas que estavam em volta se afastaram após o segundo atropelamento.

Publicidade

O homem foi socorrido, então, pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital. De acordo com os profissionais, ele estava consciente no momento do socorro, mas reclamava de dores abdominais.

A Polícia Civil ainda investiga os acidentes.

Publicidade

Assista ao vídeo: