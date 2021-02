Por O Dia

Publicado 11/02/2021 11:35 | Atualizado 11/02/2021 11:39

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um ciclista pedalando em alta velocidade atrás de uma carreta em plena Via Dutra. A cena foi gravada na altura de Porto Real, na pista sentido São Paulo.

Vídeo mostra ciclista pedalando atrás de carreta na Via Dutra, em Porto Real. #ODia pic.twitter.com/zp4MLLpkbz — Jornal O Dia (@jornalodia) February 11, 2021

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF),entre os veículos. O recomendado é andar no acostamento ou em ciclovias. Caso a via não tenha acostamento, o aconselhável é pedalar no bordo da pista, mas nunca entre os carros e caminhões.A PRF ainda, já que, nesse caso do vídeo, se a carreta precisasse frear bruscamente, o ciclista poderia acabar colidindo na traseira ou prensado por outros veículos.