A Polícia Civil de Porto Real prendeu na segunda-feira (16) duas mulheres, de 38 e 39 anos, suspeitas de estelionato no município. Elas eram investigadas por golpes em idosos com a promessa de que ajudariam na concessão de benefícios previdenciários. As duas foram transferidas nesta terça-feira (17) para a Cadeia Pública de Volta Redonda, onde devem participar de uma audiência de custódia.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou no início do ano após o registro de ocorrências com as suspeitas como autoras. A mulher de 38 anos se aproveitava da aproximação com parentes e amigos para oferecer vantagens para conseguir os benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e linhas de crédito para aquisição de imóveis, mas para isso, era necessário que as vítimas pagassem uma entrada como garantia do direito.

Somado, o prejuízo é de mais de R$ 70 mil. Entre os lesados estão a sogra de uma das suspeitas, amigos e até um casal com um filho com deficiência. O golpe só foi descoberto quando as vítimas conversaram entre si e denunciaram o estelionato. Para enganar os moradores, a mulher de 39 anos era apresentada como advogada.

A Justiça de Porto Real expediu os mandados de prisão preventiva. Elas foram presas e levadas para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real. As duas vão responder por estelionato, com pena de um a cinco anos de prisão. Elas devem passar por uma audiência de custódia nesta quarta-feira (18) na Cadeia Pública de Volta Redonda.