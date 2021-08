Publicado 17/08/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inicia nesta terça-feira (17), a campanha de imunização da dose 2 da Astrazeneca no grupo de pessoas com comorbidades e idade de 18 a 59 anos.

Entre as comorbidades permitidas para o recebimento das vacinas estão:

- obesidade mórbida: pessoa com índice de massa corpórea (IMC) maior ou igual a 40;

- bariátricos;

- pneumopatia crônica grave;

- doença pulmonar obstrutiva crônica;

- fibrose cística;

- fibroses pulmonares;

- pneumoconiose;

- displasia broncopulmonar;

- asma grave (nesse caso, a pessoa precisa obrigatoriamente fazer o uso recorrente de corticoides sistêmicos via oral, que caracterizam uma asma não controlada).

Confira locais e horários da vacinação:

- 8h30 às 11h: USFs dos bairros São José, Bulhões, Centro, Novo Horizonte e Jardim Real;

- 13h às 15h30: USFs dos bairros Freitas Soares e Jardim das Acácias.

Para o recebimento da vacina, os pacientes devem se dirigir à Unidade de Saúde da Família de referência, tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação.