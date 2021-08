Cidade de Porto Real (RJ) - Josiel Lucas

Cidade de Porto Real (RJ)Josiel Lucas

Publicado 16/08/2021 11:00

Com o objetivo de dar mais comodidade e agilidade aos moradores de Porto Real, a Secretaria Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento (SMRFP), disponibilizou o carnê de IPTU 2021 para baixar através de um link no site da Prefeitura. Além dos 10% de desconto para o pagamento em cota única, o IPTU também poderá ser parcelado em até 5 vezes no carnê.

A campanha, que tem como tema “Unindo forças para o desenvolvimento da Cidade”, busca informar ao cidadão sobre a importância de estar em dia com o IPTU. “A data de pagamento para cota única será no dia 31 de agosto (com desconto de 10%). O mesmo acontece para aqueles que optarem por parcelar sua contribuição, cuja primeira parcela também está marcada para o dia 31”, informou o secretário de Fazenda, Receita e Planejamento , Ernane Hélio Dias.

Publicidade

O prefeito Alexandre Serfiotis explica que, para facilitar a forma de pagamento do contribuinte, optou por apresentar uma forma mais rápida para acessar esse serviço. "Com o IPTU em dia a cidade cresce, gera recursos para obras de infraestrutura, para a educação e para a saúde básica de todo o município”.