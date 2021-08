Centro de Treinamento Paulo King, localizado no bairro Freitas Soares - Fabiano Sabino

Publicado 13/08/2021 15:00

Atletas do Projeto “Formando Vencedores” desenvolvido no Centro de Treinamento Paulo King, localizado no bairro Freitas Soares, com apoio da Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), participaram no Rio de Janeiro da 1ª etapa de um campeonato de artes marciais e seis atletas foram classificados para a segunda etapa, que vai acontecer no próximo dia 29 de agosto, no Rio.

Os atletas classificados são: Daniel Calixto de Paula, de 19 anos, morador do Jardim das Acácias, graduação vermelha, peso de 115Kg; Pedro Henrique Silva de Souza, 19 anos, residente no Freitas Soares, graduação branca, peso de 69kg; Diovane José da Silva filho, morador do Freitas Soares, graduação azul claro, peso de 74 kg; Matheus de Almeida Guilherme, 16 anos, também morador do Freitas Soares, graduação branca, peso de 71kg; João Vitor Batista da Silva Oliveira, 20 anos, residente em Quatis, graduação branca, peso de 69kg e Cauan Henrique Nery da Silva, 16 anos, residente no Freitas Soares, graduação branca, peso de 54kg.



O prefeito Alexandre Serfiotis parabenizou os atletas classificados. “Projetos semelhantes ao desenvolvido no CT Paulo King merecem todo o apoio, pois incluem crianças, jovens e adolescentes, sendo uma opção a mais para a prática esportiva e de lazer, ocupando o tempo ocioso e sendo importante para a saúde dos atletas”, salientou.



Segundo o professor Paulo King, é gratificante ver os resultados do trabalho. “Nossos atletas estão super motivados, agradecemos a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Porto Real, pelo apoio recebido”, declarou.O telefone para contato para maiores informações é o (24) 99815-4756.