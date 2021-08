Foram apreendidos 74 invólucros de maconha, três tabletes de maconha, 36 pinos de cocaína, pinos vazios e R$ 42. - Divulgação

Foram apreendidos 74 invólucros de maconha, três tabletes de maconha, 36 pinos de cocaína, pinos vazios e R$ 42.Divulgação

Publicado 12/08/2021 12:18

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (11) após esconder drogas dentro de uma escola em Porto Real. Ele estava acompanhado de um adolescente de 17 anos que foi apreendido. O caso aconteceu no bairro Freitas Soares.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois suspeitos foram abordados quando pulavam o muro do CIEP 487. Aos policiais, eles confessaram que tinham escondido drogas dentro do pátio da unidade escolar.

Os agentes foram até a casa do jovem, mas a mãe dele tinha expulsado o filho de casa e as roupas estavam do lado de fora da residência. No meio dos materiais, foram encontrados alguns entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 74 invólucros de maconha, três tabletes de maconha, 36 pinos de cocaína, pinos vazios e R$ 42.

Na 100ª Delegacia Policial de Porto Real, o jovem foi preso por associação e tráfico de drogas. O adolescente também ficou apreendido pelos mesmos crimes.