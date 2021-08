Inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira na Sede da Secretaria, das 8h30 às 16h30. - Divulgação

Publicado 12/08/2021 15:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), abriu inscrições para o grupo coreográfico que acompanhará a Banda Municipal de Porto Real. No total, serão 41 vagas, divididas em: 30 alunos para a execução da coreografia, 8 alunos para compor o pelotão de bandeira e 3 alunos no pelotão de baliza.

As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira na Sede da Secretaria, que fica na Avenida Fernando Bernardelli, s/n, Centro, próxima ao Horto Municipal, das 8h30 às 16h30.

A Secretaria reforça que, a faixa etária do grupo é a partir dos oito anos, e que, no ato da inscrição, deverão ser apresentadas as cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento e RG (do aluno e do responsável), declaração escolar caso seja estudantes, comprovante de residência e 2 fotos 3x4.