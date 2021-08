Entrega da Moção de Congratulação - Elias e Vanessa - Divulgação

Entrega da Moção de Congratulação - Elias e VanessaDivulgação

Publicado 13/08/2021 11:00

O vereador Elias Vargas de Oliveira (PRTB) realizou a entrega de uma justa homenagem durante a 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Porto Real. Na última quarta-feira (11), as portas da Casa de Leis foram abertas para Vanessa Cristina de Souza Corrêa que, na ocasião, foi agraciada com uma honrosa Moção de Congratulação.

A proposta, de autoria do próprio vereador Elias, também contou com a aprovação unânime dos demais parlamentares. “Vanessa Cristina é moradora do bairro Freitas Soares e vem realizando um excelente trabalho voluntário na comunidade. A missionária tem feito a diferença na vida de muitas crianças da nossa cidade com suas aulas de alfabetização e reforço escolar. Seu empenho, dedicação, disponibilização e solidariedade no trato dispensado precisavam ser publicamente reconhecidos”, comentou o vereador Elias Vargas.

Publicidade

A moção de congratulação ou de aplausos é uma homenagem prestada pela Câmara Municipal a pessoas ou empresas que se destacam de alguma forma na comunidade ou desenvolvem algum tipo de serviço relevante e que contribui com o desenvolvimento da cidade.