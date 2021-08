Prefeitura de Porto Real - Fabiano Sabino

Publicado 17/08/2021 15:00

A prefeitura de Porto Real emitou um novo decreto das medidas de controle contra a Covid-19 na cidade. De acordo com o decreto nº 2624/2021, válido até 16 de setembro, os bares e restaurantes agora podem funcionar até 1 hora da madrugada, com ocupação de 80%. Antes, o limite era de 40%, com fechamento às 23 horas.

O comércio varejista ganhou uma hora a mais podendo funcionar das 8h às 20 horas. Os supermercados ficam abertos das 8h às 22 horas. O horário das academias continua das 6h às 23 horas e das padarias das 6h às 20 horas.

As atividades essenciais como unidades de saúde, veterinárias e construção civil podem funcionar em horário livre. Os salões de beleza, que antes funcionavam até 18 horas, agora podem ficar com as portas abertas até as 22h.

Encontros como feira de negócios, palestras, festas de casamentos e aniversários podem acontecer com limite de ocupação de 60% em locais fechados e 80% em ambientes abertos. Já as igrejas, só podem abrir com 30% da capacidade.

As praças e parques foram reabertos para a população. Em contrapartida, o Horto Municipal continua fechado. Casas de shows, boates e outros eventos coletivos mantém a proibição.