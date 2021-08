Covid-19 - Reprodução internet

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou nesta terça-feira (17) que foi identificada a circulação da variante Delta do coronavírus no município. Até o momento, os três primeiros casos foram leves e já estão tratados e curados.

De acordo com a SMS, é importante manter os cuidados e precauções de combate à Covid-19 devido ao índice alto de contágio dessa variante. O alerta é para que toda a população reforce as medidas de proteção, como evitar aglomeração, o uso de máscara, higienização das mãos e, principalmente, a vacinação.

A Secretaria de Saúde destaca que se houver um agravamento do quadro epidemiológico, a Prefeitura terá que tomar medidas coletivas para a proteção de toda a população, mas que na atual conjuntura, graças ao ritmo acelerado do cronograma de vacinação, todos os casos estão monitorados e controlados. "O Hospital municipal São Francisco de Assis está preparado para atender as demandas quando for necessário, são 6 leitos prontos para receber pacientes de Covid-19 do município", completa a nota oficial.

Segundo o último boletim, a cidade já confirmou, ao todo, 2211 casos de coronavírus, com 2126 curados e 60 óbitos. Entre os 25 casos ativos, três moradores estão hospitalizados. Há ainda 67 casos suspeitos, incluindo uma morte sob investigação.