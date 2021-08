Quatis - Divulgação/PMQ

Publicado 17/08/2021

A Secretaria Municipal de Saúde de Quatis confirmou nesta terça-feira (17) o primeiro caso da variante Delta no município. Trata-se de um caso leve. Por ser mais contagiosa, a prefeitura reforça que os moradores devem manter os cuidados contra a Covid-19 e se vacinar.



Ao todo, a cidade já confirmou 975 casos de coronavírus, com 937 curados e 32 mortes. Entre os seis casos ativos, uma pessoa está internada. A Secretaria ainda investiga mais 18 casos suspeitos da doença.

Com o número de casos de covid-19 crescendo no Estado por conta da circulação da variante Delta, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou ao O DIA que iniciou um processo para contratar 150 leitos na rede privada. De acordo com a pasta, o procedimento está em análise jurídica e a expectativa é que o chamamento público seja publicado em 15 dias.