Vereador Renan Márcio (PSD) Divulgação

Publicado 19/08/2021 09:00

O vereador Renan Márcio (PSD) encaminhou na quarta-feira (18), um ofício endereçado ao secretário municipal de Saúde de Porto Real, Renato Antônio Ibrahim, a pedido de moradores, solicitando que seja estudada e viabilizada a criação de um ponto itinerante de vacinação contra a Covid-19 e Influenza, no Parque Mariana, ou para que o Poder Executivo forneça condução para auxiliar o deslocamento dessas pessoas até os locais de vacinação mais próximos.

Segundo Renan, o objetivo é facilitar a imunização dos munícipes daquela localidade. “Essa solicitação visa atender um pedido dos moradores do bairro, que relatam com frequência a dificuldade que encontram para se deslocar até os pontos estabelecidos para vacinação. Sabemos que o bairro é distante, os horários dos transportes públicos são ineficientes para os moradores daquela área e o preço da passagem bastante elevado. Precisamos tomar providências para auxiliar essa comunidade. Espero que a secretaria competente analise a proposta com carinho e tome as devidas providências”, declarou o vereador.

INDICAÇÃO

Na sessão ordinária de quarta-feira, o vereador também aproveitou a oportunidade para solicitar ao chefe do Executivo, com cópia à secretaria de Educação e Cultura, a implantação do sistema de biometria facial nas escolas municipais, a fim de promover mais segurança aos alunos e ajudar no combate à evasão escolar. A indicação foi aprovada pelos demais parlamentares presentes.