Cristiano Fernandes, de 43 anos, uma das três vítimas do assalto a uma empresa de legumes no dia 29 de janeiro, morreu nesta sexta-feira (5/02), no hospital particular que estava internado em Nova Friburgo. Além de Cristiano, outros dois funcionários foram baleados e morreram no dia do crime, Guilherme Duarte Faria, de 23 anos, e Bismarck da Cruz Leandro, de 30 anos.O sepultamento do proprietário da empresa aconteceu neste sábado (6/02), em cerimônia reservada apenas a familiares. Cristiano foi levado inicialmente para um hospital em Teresópolis, mas foi transferido em seguida para Nova Friburgo e seu estado de saúde era grave.O caso chocou moradores da localidade de Barracão dos Mendes, onde fica a sede da empresa assaltada, e também do Alto do Vieira, na divisa entre Teresópolis e Nova Friburgo, onde um cerco da PM a três dos quatro criminosos envolvidos na ação se refugiaram em área de mata. O cerco, segundo os policiais militares do 30º BPM (Teresópolis), que atuaram em reforço aos policiais do 11º BPM (Nova Friburgo), durou cerca de 18 horas e terminou em mais um confronto, onde dois suspeitos morreram e o terceiro foi preso. O assalto a empresa aconteceu na noite da sexta-feira, 29 de janeiro. Criminosos fortemente armados entraram no galpão e fizeram os funcionários reféns . A PM foi acionada e houve uma intensa troca de tiros, na qual morreram dois funcionários, um dos criminosos e outras treze pessoas ficaram feridas. A Polícia Civil investiga o caso, que pode ter sido motivado em função da empresa ter no dia uma grande quantidade de dinheiro que seria usada para pagamento dos funcionários.