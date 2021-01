Tentativa de assalto à empresa de legumes termina com quatro criminosos mortos em Nova Friburgo Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 17:26

Rio - Quatro criminosos morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas durante assalto a um galpão de venda de legumes na região de São Lourenço, em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio, na noite desta sexta-feira (29). Bandidos fortemente armados fizeram funcionários da empresa 'Galera Legumes' reféns para conseguirem concluir o roubo. No entanto, um dos trabalhadores conseguiu publicar em sua rede social o que estava acontecendo.



Funcionário pediu ajuda nas redes sociais Reprodução/Internet

Publicidade

Amigos da vítima visualizaram a mensagem e acionaram a Polícia Militar, que rapidamente chegou ao galpão, para a surpresa dos criminosos. Equipes do 11º BPM (Nova Friburgo) foram recebidos a tiros e houve confronto. Ao final do tiroteio, a PM encontrou dois homens baleados, um caído ao chão com uma pistola, uma granada, um carregador, munições e uma touca ninja, e o segundo no interior de um caminhão. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram.

Em seguida, os policiais localizaram quatro pessoas feridas no galpão, entre elas, funcionários do local. Como o local da ocorrência fica próximo à divisa com Teresópolis, os policiais do 11º BPM solicitaram apoio do 30º BPM (Teresópolis). Os quatro feridos foram socorridos ao Hospital das Clínicas de Teresópolis, com auxílio do Corpo de Bombeiros da cidade vizinha.

Publicidade

Com a equipe reforçada e com a informação de que outros três criminosos haviam conseguido fugir, os policiais do 11º BPM e do 30º BPM, com apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), ampliaram o cerco e localizaram o restante da quadrilha em uma localidade próxima. Houve um novo confronto, desta vez dois criminosos foram baleados e morreram. Um terceiro foi preso.



O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo), assim como o material apreendido: uma pistola, uma escopeta, dois carregadores, 27 munições 9mm, duas granadas, uma capa de colete balístico, um veículo Jeep Renegade e R$ 22.529, 00 em espécie e 190 folhas de cheque.

Publicidade

Criminosos sabiam da rotina da empresa

Testemunhas contaram em depoimento à polícia que o pagamento dos funcionários seria realizado neste sábado (30) e, por isso, o responsável pelo galpão tinha uma grande quantia em dinheiro no local.