Publicado 20/08/2021 09:00

A Prefeitura de Resende elaborou um cronograma especial de atividades para a Semana Municipal de Valorização da Pessoa com Deficiência, que acontece entre os dias 21 e 28 de agosto. A programação, desenvolvida pela Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência, ligada à Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, conta com a parceria da AEDB (Associação Educacional Dom Bosco).

A abertura da semana celebrativa acontecerá no Plenário da Câmara Municipal de Resende, situado na Rua Doutor Oliveira Botelho, no Centro, nesta sexta-feira, dia 20, às 14h. Às 14h20, haverá a palestra com o tema “A Importância da Implementação de Políticas Públicas na Garantia dos Direitos das Pessoas com Deficiência”, ministrada pelo superintendente estadual da Pessoa com Deficiência, Fábio Fernandes. Às 15h, será realizada a entrega das homenagens aos “Cidadãos Promotores dos Direitos das Pessoas com Deficiência”. O evento em formato híbrido será transmitido em tempo real pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube (https://youtube.com/c/PrefeituraResendeOficial) e terminará por volta de 16h.

O responsável pela Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência, Emerson Cunha, explicou que a Semana de Valorização foi instituída a partir de lei municipal, visando destacar a importância das iniciativas de mobilização da sociedade em prol dos direitos dos cidadãos com deficiência. No dia 22 de agosto, domingo, entre 9h e 13h, haverá divulgação das ações da Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência, na Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.

CICLO DE PALESTRAS ON-LINE

No dia 23 de agosto, segunda-feira, às 19h, será ministrada a palestra “Lei Brasileira de Inclusão – Estatuto da Pessoa com Deficiência” pelo advogado Geraldo Nogueira. A palestra on-line, transmitida pela AEDB pela plataforma Google Meet, será direcionada para estudantes do curso de Direito da unidade.

No dia 24 de agosto, terça-feira, às 19h, será ministrada a palestra “Contratação de Colaboradores com Deficiência” pelo psicólogo Herison Ferreira. A palestra on-line, transmitida pela AEDB pela plataforma Google Meet, será voltada para estudantes do curso de Gestão de Recursos Humanos da unidade.

No dia 25 de agosto, quarta-feira, às 19h, será ministrada a palestra “Desenho Universal” pela arquiteta Sergiane Carvalho. A palestra on-line, transmitida pela AEDB pela plataforma Google Meet, será destinada aos estudantes do curso de Engenharia Civil da unidade.

No dia 26 de agosto, quinta-feira, às 9h, será ministrada a palestra “Políticas de Saúde para Pessoas com Deficiência” por Gustavo Fichter, pós-graduado em Gestão em Saúde. A palestra on-line, transmitida pela AEDB pela plataforma Google Meet, será destinada aos alunos do curso de Enfermagem da unidade.

No dia 27 de agosto, sexta-feira, às 19h, será ministrada a palestra “Educação Inclusiva” pela pedagoga Caroline Vieira. A palestra on-line, transmitida pela AEDB pela plataforma Google Meet, será destinada aos alunos do curso de Pedagogia da unidade.