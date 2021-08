Campanha Acorda Caminhoneiro orientou 70 motoristas - Divulgação

Campanha Acorda Caminhoneiro orientou 70 motoristasDivulgação

Publicado 20/08/2021 20:39

O Ponto de Parada e Descanso (PPD), no Km 303 da pista sentido Rio de Janeiro na via Dutra, no posto de serviço, recebeu na manhã desta sexta-feira (20), a campanha Acorda Caminhoneiro. A ação é uma iniciativa da CCR NovaDutra, em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). No período de 5h às 8h, os motoristas profissionais que estavam estacionados no pátio, se preparando para seguir viagem, foram orientados pelas equipes sobre os riscos de dirigir cansado ou com sonolência por conta de muitas horas seguidas ao volante.



Os motoristas receberam folheto do Programa Estrada Para a Saúde, com informações que contribuem para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos caminhoneiros. O material também traz dicas para garantir uma viagem segura, como a importância da parada a cada duas horas dirigidas e a necessidade de dormir antes de uma viagem. Também foi entregue pela um frasco de álcool em gel.



Pontos de Parada e Descanso (PPDs)

A rodovia Presidente Dutra tem, hoje, sete Pontos de Parada e Descanso (PPDs) selecionados pelo Ministério da Infraestrutura. O objetivo desses locais é trazer benefícios não só para os profissionais do volante, como também para os estabelecimentos e à sociedade, como a diminuição de acidentes por falhas humanas devido ao cansaço.



Apenas os estabelecimentos que cumprem integralmente com os requisitos e condições mínimas sanitárias de segurança e conforto, estabelecidos pelos atos normativos relacionados aos PPDs é que são certificados, com validade de quatro anos, estabelecidas pelo Ministério de Infraestrutura.



Pontos de Parada e Descanso na via Dutra:



Trecho Rio de Janeiro

· Rio de Janeiro, Km 164 da pista marginal, sentido RJ, posto Cobrascam;

· Barra Mansa, Km 290 sentido RJ, posto Floriano;

· Porto Real, Km 296 sentido SP, posto Olá - Porto Real;

· Resende, Km 304 sentido RJ, posto Olá – Resendão;



Trecho São Paulo

· Guararema, Km 177 sentido SP, posto Batistella;

· Pindamonhangaba, Km 101 sentido RJ, posto Amaral.

· Silveiras, km 25,3 sentido SP, posto Retiro da Mantiqueira;