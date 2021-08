Novo contrato foi assinado no dia 17 de agosto - Divulgação

Publicado 20/08/2021 15:00

O prefeito de Quatis, Aluísio d´Elias, e a secretária municipal de Saúde, Cláudia de Sá Xavier Monteiro, se reuniram com o representante do Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (Cirac), Anselmo José Martins, para assinatura de um novo convênio entre as duas instituições. A empresa fornecerá os serviços de recolhimento animal de pequeno, médio e grande porte, castrações, controle sanitário, reintegração animal entre outros serviços.

A chefe do Departamento da Vigilância Sanitária e Ambiental, Fabiana Cristina Gonçalves Neves, ressaltou a importância deste convênio para o município, afirmando o compromisso com a saúde pública. "Animais de rua que terão mais dignidade, principalmente com a realização da castração canina e felina, diminuindo a população animal nas ruas e assegurando uma melhor qualidade de vida aos animais errantes", disse.

Em caso de animais recolhidos pelo CIRAC que tenham donos, o animal será devolvido após contato com o Centro e abertura de processo, através de pagamento de multa e taxas, como previsto no Código Sanitário Municipal. As solicitações para castração terão que ser realizadas presencialmente no Departamento de Vigilância Sanitária pelo telefone (24) 3353-2624.